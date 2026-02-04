От х:

0 °C

Облачно, с температури малко над нулата

Ще бъде облачно с температури между 0 и 4 градуса. Ще духа слаб вятър, с пориви до 5 км в час. Валежи се очакват в края на нощта срещу четвъртък.

В четвъртък над страната ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област, на места в Източна България и Централния Предбалкан. В Дунавската равнина валежите ще са слаби, там има условия за образуване на поледици.

В планините над 1800 метра надморска височина ще превалява сняг. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, по-високи в източните и югозападните райони, а максималните – между 7° и 12°, по-ниски в Северозападна България, където ще е мъгливо.

В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат страната. Отново значителни ще са количествата в Рило-Родопската област.

Източник: Haskovo.NET

