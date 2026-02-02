Камери заснеха младеж да чупи с крак огледало на кола посред бял ден в Хасково

Камери за видео наблюдение заснеха младеж да чупи с крак огледало на кола посред бял ден в Хасково. Ситуацията се разиграва в ранния следобед днес на паркинг до блок на булевард „Раковски“ 9 в квартал „Дружба-1“ в областния град, при това в непосредствена близост до Жандармерията. Тук правим уточнение, че часът на камерата не е актуализиран и показва 13:39 часа, но ситуацията става в 14:39 часа.

Лекият автомобил „Хонда“ е собственост на хасковска фирма. Колата е била управлявана от мъж, който я паркира, връщайки се от погребение и влиза в обществената сграда с офиси, известна като сградата на „Минерал“. Малко по-късно край колата минават двама младежи, видимо тийнейджъри, придвижвайки се пеш. Единият замахва с крак, като при движение отгоре-надолу чупи страничното огледало. След вандалщината децата продължават в посока центъра.

Освен това на същия паркинг е увреден още един автомобил – „Форд Фиеста“, на който също е счупено страничното огледало.

„Ако някой има информация за детето, проявило вандализъм, може да позвъни на тел. 0894 744 149“, призова водачът на единия автомобил. Според него е редно родителите на младежа да платят щетите по колите и да превъзпитат детето, защото е възможно да продължи с вандалщините.