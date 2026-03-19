Хандбал и футбол през почивните дни в Хасково

Спортните фенове в Хасково ще има какво да гледат през почивните дни. Част от местните клубове ще бъдат домакини на двубои по хандбал и футбол.

Още в 10:00 часа в събота (21.03) девойките на хандбалния „Хасково“ ще посрещнат тима на ХК „Сливница“. Срещата е от първенството за девойки до 19 години в Югозападна група. Вторият мач в спортен комплекс „Спартак“ е между „Панагюрище“ и ХК „Спортист Кремиковци 2018“. „Хасково“ ще има още един мач през деня. В него състезателките ще се изправят срещу „Панагюрище“. В четвъртия двубой в събота един срещу друг излизат тимовете на „Спортист Кремиковци 2018“ и „Сливница“.

Неделята (22.03) е отредена за футбол. На стадион „Младост“ ФК „Хасково“ ще домакинства на ОФК „Хасково II“. Двубоят е от 15:00 часа и е от Областната футболна група.