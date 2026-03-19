Хандбал и футбол през почивните дни в Хасково

Спортните фенове в Хасково ще има какво да гледат през почивните дни. Част от местните клубове ще бъдат домакини на двубои по хандбал и футбол.

Още в 10:00 часа в събота (21.03) девойките на хандбалния „Хасково“ ще посрещнат тима на ХК „Сливница“. Срещата е от първенството за девойки до 19 години в Югозападна група. Вторият мач в спортен комплекс „Спартак“ е между „Панагюрище“ и ХК „Спортист Кремиковци 2018“. „Хасково“ ще има още един мач през деня. В него състезателките ще се изправят срещу „Панагюрище“. В четвъртия двубой в събота един срещу друг излизат тимовете на „Спортист Кремиковци 2018“ и „Сливница“.

Неделята (22.03) е отредена за футбол. На стадион „Младост“ ФК „Хасково“ ще домакинства на ОФК „Хасково II“. Двубоят е от 15:00 часа и е от Областната футболна група.

Насрочиха за следващата седмица отложения мач на „Саяна Хасково“ с „Черноморец“
Невъзможните вратарски спасявания от Бундеслигата
Емил Ангелов: Отборът ни е готов за новия сезон
Националният отбор по хандбал на подготвителен лагер в Хасково
5 години от историческата победа на "Хасково 2009" над шампиона "Лудогорец"
Валерия Миладинова е сред най-добрите в хандбалния елит на Кипър
Новите герои на хасковския футбол
Ръководството на "Асти 91" работи по селекцията за "А" група
Президентът на ФК “Хасково 1957” даде отлична оценка за изминалия сезон
Отдават под наем училищния стол на СУ „Васил Левски“ в Хасково
Отдават под наем училищния стол на СУ „Васил Левски“ в Хасково
преди 44 минути
Задържаха тираджия с над 14 кг синтетичен канабиноид
Задържаха тираджия с над 14 кг синтетичен канабиноид
преди 1 час
С прожекция на филма „Роден под щастлива звезда“ започват честванията на Деня на Десети пехотен Родопски полк в Хасково
С прожекция на филма „Роден под щастлива звезда“ започват честванията на Деня на Десети пехотен Родопски полк в Хасково
преди 1 час
Задържан с над 739 кг марихуана поразен от инсулт, но остава в затворническа болница
Задържан с над 739 кг марихуана поразен от инсулт, но остава в затворническа болница
преди 1 час
Ученици разгледаха специалностите в 26 ВУЗ-а, сред които три хасковски
Ученици разгледаха специалностите в 26 ВУЗ-а, сред които три хасковски
преди 4 часа
Организират безплатни прегледи за туберкулоза и беседи в Хасково и Димитровград
Организират безплатни прегледи за туберкулоза и беседи в Хасково и Димитровград
преди 5 часа

От мерак – гост актьорът и режисьор Делян Илиев

Случаен виц

„Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ събират най-голяма подкрепа сред читателите
Облачно, с ниска вероятност от валежи

Никой не може да те възседне, ако сам не огънеш гръб. - Мартин Лутър Кинг

Последни обяви

Случайна рецепта

Спагети с броколи и аншоа
Спагети с броколи и аншоа

