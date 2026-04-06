Хасковски хандбален вратар с отличие в зоналния финал

Изиграха се и последните срещи от зона „Тракия“ в хандбалното първенство за юноши до 16 години. Зоналният финал бе в Бургас.

Състезателите на „Асти '91“ загубиха и двете си срещи – срещу „Труд“ с 32:28 и срещу домакина „Албатрос“ с 34:27 гола.

Този турнир бе без значение за крайното класиране. Хасковлии бяха втори, „Труд“ – трети“, а на първото място без грешка бе „Албатрос“. При избора за идеален отбор в зоната призът бе връчен на стража на „Асти '91“ Кирил Пеличев.

Хандбалистите продължават подготовката си за държавния финал, който ще се играе през май в Хасково.

Източник: Haskovo.NET

