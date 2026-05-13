Хасково приема Държавния финал по хандбал за юноши до 16 години

Хасково ще бъде домакин на Държавния финал по хандбал за юноши до 16 години. Турнирът ще се проведе от 14 до 17 май в Спортен комплекс „Спартак“.

Сред осемте най-добри отбора в страната в тази възраст е и „Асти «91“

На финалите са още „Пирин – 64“ (Гоце Делчев), „Чардафон“ (Габрово), „Етър 64“ (Велико Търново), „Албатрос“ (Бургас), „Труд“, „Локомотив“ (Горна Оряховица) и „Кубрат“. Домакините от „Асти «91“ са в група с тимовете на „Кубрат“, „Албатрос“ и „Локомотив“.

Първият мач на хасковлии е утре от 18:00 часа срещу хандбалистите на „Кубрат“. В петък хасковлии играят с „Албатрос“ от 13:30 часа и от 18:00 часа с отбора на „Локомотив“.