Деца от Хасково и региона се включиха в спорт и творчество срещу зависимостите

Хасковската дирекция беше домакин на 22-рото издание на превантивната инициатива, насочена към борбата със зависимостите сред непълнолетните. Кампанията цели да утвърждава ефективни модели за превенция, да насърчава децата да изразяват себе си чрез творчество и да показва, че свободното време може да бъде изпълнено със смисъл, движение и вдъхновение.

В зала „Дружба“ се включиха 60 ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Св. Климент Охридски“, както и деца от училищата в селата Войводово и Конуш. Те премериха сили в пет състезателни кръга, изпълнени с екипен дух, спортен хъс и желание за победа. Участниците показаха, че здравословният начин на живот, спортът и заниманията на открито са най-добрият път към израстването. Атмосферата в залата беше заредена с емоции и оспорвани битки, а водещ на програмата бе хасковският DJ Педро.

Първото място заслужено спечели отборът на ОУ „Св. Климент Охридски“. Второто място, с равен брой точки, си поделиха СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, а третата позиция заеха учениците от ОУ „Христо Смирненски“. Всички отбори получиха купи, медали, грамоти, подаръци и лакомства, осигурени от Съюза на пивоварите в България.

За доброто настроение между състезателните кръгове се погрижиха талантливи хасковски деца, които представиха свои певчески изпълнения. Празничната атмосфера беше допълнително обогатена от авторските пиано композиции на младата композиторка Криси Рей. Нейните музикални етюди внесоха още повече емоция, а специално за децата на Хасково тя подари творбата си „Седем стъпки“, вдъхновена от българския фолклор.

Паралелно със спортните игри се проведе и фотоконкурсът „Хасково: моят град – моят кадър“, насочен към ученици от прогимназиален етап. Изложбата показа как младите хора виждат градската среда – като пространство, което вдъхновява и провокира творческо мислене. Училищата участваха с по шест фотографии, а победителите бяха определени чрез онлайн гласуване на страницата на Главна дирекция „Национална полиция“. С 551 харесвания първа награда спечели петокласникът Константин Чукаров от ОУ „Св. Климент Охридски“. На второ място, с 360 гласа, се класира Ивайла Делиева от същото училище, а трета – Мирай Ибрям, шестокласничка от СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Всички останали фотографии ще бъдат изложени във фоайето на спортна зала „Дружба“, както и от 13 до 26 май във фоайето на Областна администрация – Хасково.

Наградите на отличените бяха връчени лично от главен инспектор Денислав Донков от ГД „Национална полиция“, Ивана Радомирова – изпълнителен директор и член на УС на Съюза на пивоварите в България, кмета на Хасково Станислав Дечев, заместник областния управител Хасан Бекир и зам.-директора на ОДМВР – Хасково комисар Ангел Марков.

Програмата „КОД: Отговорни заедно“, продължение на инициативата „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“, е част от съвместните усилия на Съюза на пивоварите и Главна дирекция „Национална полиция“ за превенция на зависимости, рисково поведение и правонарушения сред деца и младежи под 18 години. Чрез популяризиране на спорта и творческите занимания кампанията цели да утвърди устойчиви модели за здравословен живот и да подкрепи семействата в превенцията на рисковото поведение. Инициативата е включена в Плана за изпълнение на приоритетите на Националния съвет по превенция на престъпността и в Стратегията за демографски въпроси на Министерството на труда и социалната политика.