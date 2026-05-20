Средната брутна заплата в Хасковско премина границата от 1000 евро

Средната брутна работна заплата в област Хасково премина психологическата граница от 1000 евро през март 2026 година. Това показват предварителните данни на за пазара на труда и доходите в региона, съобщават от Регионалното бюро на Националния статистически институт.

През март средната брутна месечна заплата в областта достига 1 007 евро, след като през януари е била 993 евро, а през февруари – 971 евро. Средната заплата за първото тримесечие на 2026 година е 990 евро, което е увеличение с 1.3% спрямо последното тримесечие на 2025 година.

Въпреки ръста на доходите, данните показват продължаващо намаляване на броя на наетите лица. Към края на март в област Хасково по трудово и служебно правоотношение работят 47.7 хиляди души. Това е спад с 59 души спрямо края на декември 2025 година и с 2 041 души по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

Най-голям дял от работещите в региона са заети в секторите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, където са съсредоточени съответно 23.6% и 17.9% от всички наети.

Сериозна остава разликата между възнагражденията в обществения и частния сектор. Средната месечна заплата в обществения сектор в Хасковско достига 1 252 евро, докато в частния сектор е 887 евро. Разликата между двата сектора е 365 евро.

В национален мащаб област Хасково остава сред регионите с по-ниски доходи. Средната работна заплата за страната през първото тримесечие на 2026 година е 1 407 евро – с 417 евро повече от средната за областта.

Данните очертават смесена картина за икономиката на Хасковска област – плавно увеличение на доходите, но и продължаващ спад на заетостта. Според икономисти, това е сигнал, че местният пазар на труда изпитва затруднения да задържи работна сила, въпреки постепенното повишаване на възнагражденията.

Най-високи заплати в страната продължава да отчита София-град със средно 1 915 евро, докато най-ниски са възнагражденията в Благоевград – 968 евро.