Съкровище от старинни монети и накити хванаха на границата с Турция

На ГКПП „Капитан Андреево“ митническите служители са задържали голямо количество предполагаеми археологически ценности при проверка на турски товарен камион, пътуващ от Турция към Германия. При щателна проверка в полуремаркето е открита чанта с 31 пакета, съдържащи „съкровище“ от 3216 старинни монети, 1128 старинни пръстена, 292 предмета, наподобяващи стрели, печати и накити, съобщиха от Агенция „Митници“.

Общо са иззети 4636 артефакта с тегло близо 18 кг. Според първоначалната експертна оценка предметите са от Античността и Средновековието и попадат в категорията „движими културни ценности“ по Закона за културното наследство.

По случая работят Агенция „Митници“, а артефактите предстои да бъдат подробно експертизирани за точно датиране и идентификация. На турския шофьор е съставен акт по Закона за митниците.