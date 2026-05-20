Съкровище от старинни монети и накити хванаха на границата с Турция

На ГКПП „Капитан Андреево“ митническите служители са задържали голямо количество предполагаеми археологически ценности при проверка на турски товарен камион, пътуващ от Турция към Германия. При щателна проверка в полуремаркето е открита чанта с 31 пакета, съдържащи „съкровище“ от 3216 старинни монети, 1128 старинни пръстена, 292 предмета, наподобяващи стрели, печати и накити, съобщиха от Агенция „Митници“.

Общо са иззети 4636 артефакта с тегло близо 18 кг. Според първоначалната експертна оценка предметите са от Античността и Средновековието и попадат в категорията „движими културни ценности“ по Закона за културното наследство.

По случая работят Агенция „Митници“, а артефактите предстои да бъдат подробно експертизирани за точно датиране и идентификация. На турския шофьор е съставен акт по Закона за митниците.

Източник: Haskovo.NET

Задържаха рекордно количество хероин на ГП "Капитан Андреево"

Хванаха 11 преписвачи с „бръмбари“ на матурата по БЕЛ
Средната брутна заплата в Хасковско премина границата от 1000 евро
Бъдещи ВиК инженери от УАСГ почерпиха опит на терен в пречиствателната станция в Хасково
Футболист с корени от Симеоновград дебютира за „Локо“ (Пловдив)
МВР-Хасково стартира кампания „Абитуриенти“
Кибертормоз, фалшиви новини и влияние на социалните медии – темите, които най-силно вълнуват учителите за онлайн безопасността на учениците
