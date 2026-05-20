МВР-Хасково стартира кампания „Абитуриенти“

Полицаи ще следят за реда и безопасното провеждане на абитуриентските балове в Хасковска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Полицейско присъствие ще има в районите на училищата, маршрутите на придвижване до питейните и увеселителни заведения, в които ще се провеждат абитуриентски тържества. Служителите от районните управления в областта ще извършат проверки на обектите, в които ще се проведат абитуриентските празненства. Взети са мерки за ограничаване използването на увеселителни пиротехнически изделия. На тържествата няма да бъдат допускани лица с огнестрелно оръжие.

Съвместно с организаторите ще бъдат набелязани мероприятия за обезпечаване сигурността на младежите. Полицията ще следи и за недопускане на пътни инциденти. Те обикновено се случват в края на официалните тържества, когато младежите се насочват към заведения или паркове, за да продължат вечерта.

Въпреки мерките, всяка година се случват по-леки или по-сериозни инциденти, свързани с младежката самонадеяност, неумението за справяне с конфликтни ситуации или загуба на самоконтрол, вследствие на изпития алкохол.

От „Пътна полиция“ отново припомнят практическите препоръки за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия по време на празниците на абитуриентите, насочени към тях, техните родители и приятели. Целта е всички те да осъзнаят риска и своята лична отговорност, за да бъдат избегнати поводите за нещастни случаи и да не се помрачат празниците на зрелостниците.

Опасни инциденти стават и когато абитуриентите тръгват да се придвижват с автомобили на приятели. Неприятно би било, да свързвате абитуриентската си вечер с травма или по-тежко увреждане. При никакви обстоятелства не се съгласявайте да ви вози човек, за когото предполагате, че е употребил алкохол или е неправоспособен. По-добре ползвайте такси. Не се качвайте в автомобил с повече хора от определения брой места. Напомняме, че возенето на предния капак и надвесването през прозорци и люкове на автомобила е извънредно опасно и ще бъде строго санкционирано от пътните полицаи. При необходимост да предотвратите рискови пътувания, скандали или нарушения на обществения ред, не се колебайте да потърсите помощ от полицията – на тел.112.

В рамките на кампанията „Абитуриенти“ полицаите ще следят за рисково поведение на пътя, шофиране след употреба на алкохол или наркотици, както и за нарушения, свързани с безопасността на пътниците в автомобилите.