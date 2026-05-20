От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

24 °C

МВР-Хасково стартира кампания „Абитуриенти“

Полицаи ще следят за реда и безопасното провеждане на абитуриентските балове в Хасковска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Полицейско присъствие ще има в районите на училищата, маршрутите на придвижване до питейните и увеселителни заведения, в които ще се провеждат абитуриентски тържества. Служителите от районните управления в областта ще извършат проверки на обектите, в които ще се проведат абитуриентските празненства. Взети са мерки за ограничаване използването на увеселителни пиротехнически изделия. На тържествата няма да бъдат допускани лица с огнестрелно оръжие.

Съвместно с организаторите ще бъдат набелязани мероприятия за обезпечаване сигурността на младежите. Полицията ще следи и за недопускане на пътни инциденти. Те обикновено се случват в края на официалните тържества, когато младежите се насочват към заведения или паркове, за да продължат вечерта.

Въпреки мерките, всяка година се случват по-леки или по-сериозни инциденти, свързани с младежката самонадеяност, неумението за справяне с конфликтни ситуации или загуба на самоконтрол, вследствие на изпития алкохол.

От „Пътна полиция“ отново припомнят практическите препоръки за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия по време на празниците на абитуриентите, насочени към тях, техните родители и приятели. Целта е всички те да осъзнаят риска и своята лична отговорност, за да бъдат избегнати поводите за нещастни случаи и да не се помрачат празниците на зрелостниците.

Опасни инциденти стават и когато абитуриентите тръгват да се придвижват с автомобили на приятели. Неприятно би било, да свързвате абитуриентската си вечер с травма или по-тежко увреждане. При никакви обстоятелства не се съгласявайте да ви вози човек, за когото предполагате, че е употребил алкохол или е неправоспособен. По-добре ползвайте такси. Не се качвайте в автомобил с  повече хора от определения брой места. Напомняме, че возенето на предния капак и надвесването през прозорци и люкове на автомобила е извънредно опасно и ще бъде строго санкционирано от пътните полицаи. При необходимост да предотвратите рискови пътувания, скандали или нарушения на обществения ред, не се колебайте да потърсите помощ от полицията – на тел.112.

В рамките на кампанията „Абитуриенти“ полицаите ще следят за рисково поведение на пътя, шофиране след употреба на алкохол или наркотици, както и за нарушения, свързани с безопасността на пътниците в автомобилите.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Бъдещи ВиК инженери от УАСГ почерпиха опит на терен в пречиствателната станция в Хасково
Бъдещи ВиК инженери от УАСГ почерпиха опит на терен в пречиствателната станция в Хасково
преди 51 минути
Футболист с корени от Симеоновград дебютира за „Локо“ (Пловдив)
Футболист с корени от Симеоновград дебютира за „Локо“ (Пловдив)
преди 52 минути
Кибертормоз, фалшиви новини и влияние на социалните медии – темите, които най-силно вълнуват учителите за онлайн безопасността на учениците
Кибертормоз, фалшиви новини и влияние на социалните медии – темите, които най-силно вълнуват учителите за онлайн безопасността на учениците
преди 2 часа
Задържаха двама пияни водачи в Хасковска област
Задържаха двама пияни водачи в Хасковска област
преди 2 часа
Задържаха трима за дрога, хванаха и безакцизни цигари в автобус
Задържаха трима за дрога, хванаха и безакцизни цигари в автобус
преди 2 часа
Полицаи иззеха 19 броя фалшиви банкноти с номинал 50 евро
Полицаи иззеха 19 броя фалшиви банкноти с номинал 50 евро
преди 2 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Miley Cyrus - Younger You

Случаен виц

Задържаха двама пияни водачи в Хасковска област
Кибертормоз, фалшиви новини и влияние на социалните медии – темите, които най-силно вълнуват учителите за онлайн безопасността на учениците

Демокрация - това е въздушно кълбо, висящо над главите ви и каращо ви да гледате нагоре, докато други ви бъркат в джобовете. - Бърнард Шоу

Последни обяви

Случайна рецепта

Пудинг от карфиол и сирене
Пудинг от карфиол и сирене

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.