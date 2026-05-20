Кибертормоз, фалшиви новини и влияние на социалните медии – темите, които най-силно вълнуват учителите за онлайн безопасността на учениците

Безплатни уроци помагат на преподавателите да се запознаят с основните рискове и методи за защита на децата в интернет

Онлайн тормозът между връстници във всичките му проявления - подигравки, обиди и изнудване в социалните мрежи, чат платформите и интернет игрите,е най-сериозното предизвикателство пред безопасността на децата в интернет, смятат учителите у нас. Сред останалите рискове, които според преподавателите трябва да бъдат разглеждани в училище, са защитата на личните данни и разпознаването на фалшиви новини. Това показват резултатите от проведена анкета сред близо 500 учители и директори от страната, част от програмата за безопасен интернет на Yettel в партньорство с издателство „Клет България и Националния център за безопасен интернет.

Съвместната инициатива предоставя на учителите безплатен достъп до интерактивни тематични уроци в образователната платформа iZZI.Разработени сауроци за ученици от 1. до 10. клас, които включват също методически насоки и задачи за работа в клас. За по-малките темите обхващат разпознаване на вредно онлайн съдържание, правила за поведение в интернет, баланс между времето онлайн и офлайн, тормоз в училище и в дигитална среда. За гимназиален етап уроците са фокусирани върху разпознаване на фалшиво и манипулативно съдържание, онлайн флиртове и разговори с непознати.

Повод за допитването е уебинар, организиран за учители и посветен на това как уроците по онлайн безопасност да бъдат по-ангажиращи и полезни за учениците.Форматът дава възможност не само за представяне на добри практики, но и за дискусия и споделяне на обратна връзка от преподаватели, които вече са работили по темата със своите класове.

Над 90% от участвалите в анкетата учители посочват, че вече са провеждали уроци с учениците си по темата за безопасността в интернет. Най-активни са преподавателите в начален етап, тъй като именно в тази възраст децата най-често получават първото си лично устройство с достъп до интернет.

„Виртуалната среща с учителите ни помогна да разберем кои аспекти на онлайн безопасността за тях са най-важни и в кои области срещат затруднения. Участниците разказаха за ситуации, за които досега не са успели да намерят решение и вярвам, че с тематичните уроци и допълнителните материали ще ги подкрепим да предадат най-важните послания за безопасно поведение онлайн“, коментира Яна Алексиева, експерт по онлайн безопасност към Националния център за безопасен интернет и един от лекторите на уебинара.

Според учителите онлайн игрите създават сериозен риск от измами и фишинг атаки към децата. Притеснение сред преподавателите предизвиква и използването на социални мрежи– предоверяването на „близки“ виртуални приятели, разпространението на видеоклипове сред тийнейджърите, както и споделянето на манипулирани или автентични дискредитиращи снимки.

„Все по-често учителите разпознават фалшивите новини като реална заплаха за децата, тъй като те влияят върху начина, по който учениците изграждат мнение и възприемат информация онлайн. В контекста на изкуствения интелект и все по-лесното създаване на съдържание, умението да се проверяват източници и да се мисли критично става още по-важно. Затова е ключово да насърчаваме отговорното използване на технологиите още в училище“, споделя Ралица Михайлова, клиничен психолог към Националния център за безопасен интернет и лектор в уебинара.

През 2026 г. програмата ще бъде надградена с нови уроци за 11. и 12. клас с акцент върху онлайн зависимостите, ролята на инфлуенсърите и осъзнатото използване на изкуствения интелект.

Обученията за учители и ученици са част от инициативите на Yettel за повишаване на дигитално-медийната грамотност. В рамките на програмата „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“ телекомът си поставя за цел ежегодно да ангажира 50 000 души по темата за безопасното навигиране в дигиталното пространство, като през 2025 г. с дейностите по програмата телекомът достига до над 60 000 подрастващи.