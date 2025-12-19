Всичко важно на едно място: Yettel стартира облачната услуга YettelCloud

Платформата събира снимки, видеа и документи на едно място с достъп от избрани устройства

Услугата стартира със специален пакет YettelCloudUnlimited с тестови период без такса за първите 3 месеца

YettelCloud може да бъде активиран и от абонати на други мобилни оператори

София, 19.12.2025 г. В свят, в който всеки ден създаваме десетки снимки, видеа и документи, въпросът къде да съхраняваме важните си файлове става все по-актуален. В отговор на тази нужда Yettel представя YettelCloud – нова облачна услуга за крайни клиенти, която събира избрано дигитално съдържание на едно място и гарантира лесен достъп до него от телефон, таблет и/или компютър.

След „Застраховки OneClick“, представени през ноември, YettelCloud е следващата стъпка в разширяването на портфолиото от дигитални услуги на компанията. Така Yettel постепенно се позиционира отвъд рамките на традиционните телеком решения и предлага повече стойност чрез услуги, които са естествена част от ежедневния дигитален живот на клиентите.

YettelCloud не е просто допълнителна памет за устройството. Услугата позволява съдържанието да се организира удобно в албуми и папки, да се споделят лесно файлове с други хора и да се работи с големи файлове – до 4 GB. Потребителите сами решават как да архивират своите данни – ръчно или автоматично, чрез настройките на услугата, според това кое е по-удобно за тях.

Голямо предимство е автоматичната синхронизация между облака и различните свързани устройства. Всяка промяна по даден файл се отразява едновременно навсякъде, така че потребителят винаги разполага с най-актуалната версия – независимо дали работи от телефона, таблета или компютъра си. Това прави YettelCloud надеждно решение както за важни лични спомени, така и за практични документи, от които човек има нужда в движение.

За да бъде изживяването още по-приятно и интуитивно, в услугата са заложени и редица удобни детайли. Документите могат да се сканират директно с телефона и да се запазват в облака. Качената музика може да се слуша на фонов режим, включително докато се разглеждат снимки и видеа. А при над 100 портретни снимки в галерията функцията за търсене по лица помага лесно и бързо да се откриват хората, които потребителят търси.

Yettel стартира услугата със специален пакет YettelCloudUnlimited. До края на декември абонатите, ползващи абонаментен план за гласови услуги или мобилен интернет от Yettel могат да го активират за 0 евро / 0 лв. за първите 3 месеца.

След изтичането на този период те имат възможност да продължат абонамента си на цена 3,89 лв. / 1,99 евро на месец.

YettelCloud е достъпна и за клиенти на други оператори, които до края на декември могат да вземат пакета YettelCloudUnlimited за 3,89 лв. / 1,99 евро на месец. Това е поредната услуга, която компанията отваря за всички потребители, след „Смартфон диагностика“, дигиталната версия на 100-те национални туристически обекта и интерактивната Yettel TV без договор. Пакетът YettelCloudUnlimited е наличен до края на декември, а след това Yettel ще предложи и други Cloud пакети, съобразени с различни нужди и обем на ползване.

Услугата може да бъде активирана лесно през приложението Yettel или във всеки магазин от търговската мрежа на оператора. Ако клиентът избере да го направи дигитално, първо трябва да отвори последната версия на приложението Yettel, да влезе в меню „Услуги“ – секция „Твоето устройство“ и да избере YettelCloud, откъдето да активира желания пакет. След това е необходимо да инсталира новото приложение YettelCloud, достъпно за Android и iOS. Като алтернативен вариант, може да избере да достъпи сайта yettelcloud.bg през браузър на компютър или лаптоп. След вход в профила с имейл или телефонен номер и парола, вече може да качва, подрежда и споделя своите файлове, които ще бъдат съхранени и винаги на една ръка разстояние в облака.