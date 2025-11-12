От х:

Безплатни уроци за фалшивите новини показват на гимназистите как да разпознават манипулативно съдържание онлайн

Материалите са част от програмата „Безопасен интернет“ на издателство „Клет България“, Националния център за безопасен интернет и Yettel

Нови тематични уроци по онлайн безопасност за ученици от 8. до 10. клас вече са достъпни за учителите в страната. Те обхващат въпроси, свързани с поведението на тийнейджърите в онлайн среда – разпознаване на фалшиво и манипулативно съдържание, онлайн флиртове и разговори с непознати.

Безплатните материали са част от програмата „Безопасен интернет“,която се реализира съвместно от издателство „Клет България“ в партньорство с Yettel и Националния център за безопасен интернет. Тя адресира необходимостта от подкрепа на учителите с допълнителни ресурси за обучение на подрастващите, за да бъдат по-осъзнати, по-уверени и по-независими в мрежата.

Новите уроци по онлайн безопасност са адаптирани към ситуации, в които тийнейджърите изпадат често в онлайн среда, както и с поведението им в социалните медии и чат платформи. При осмокласниците акцентът е върху романтичната комуникация онлайн, включително рискове за поверителността и разпространение на лични снимки за отмъщение, изнудване, онлайн тормоз и  дигитален отпечатък – следите, които остават онлайн при споделянето на лична информация. В 9. клас фокусът е върху контактите с непознати в интернет и най-вече това как да разпознаем ако някой има зловредни намерения. Учениците от 10. клас ще научат повече за фалшивите новини и дезинформацията в интернет.  

Всички учители, които до 21 ноември проведат уроците със своите класове, ще имат възможността да получат награди – както за себе си, така и за своите ученици, осигурени от Yettel. Те са достъпни в дигиталната образователна платформа на издателство „Клет България“ – iZZI, а информация за кампанията можете да откриете тук.

„Учениците са онлайн непрекъснато, затова разгръщането на програмата с добавянето на новите уроци за гимназистите е необходимо, за да бъдем актуални. Нашата мисия е да сме близо до учители и ученици, и да ги подкрепяме с ресурси, така че да са подготвени и да се справят успешно с предизвикателствата на съвременното образование и общество“, споделя Магдалена Тодорова, търговски и маркетинг директор в издателство „Клет България“.

До момента в програмата „Безопасен интернет“ са разработени и успешно приложени уроци за учениците от 1. до 7. клас. С тях хиляди деца в страната научиха повече за най-разпространените заплахи в интернет и методите за защита. Сред акцентните теми в уроците са кибертормоз, разговори с непознати в онлайн пространството, сигурност и защита на личните данни в интернет, попадане на неподходящо съдържание, прекомерна употреба на устройства, правила за етично поведение в интернет („нетикет“) и баланс между времето онлайн и офлайн.

Yettel подкрепя инициативата като част от своята стратегия за дигитално приобщаване и подкрепа за учителите да подготвят учениците за опасностите в онлайн пространството. Почти две десетилетия телекомът работи целенасочено в тази област и ежегодно си поставя за цел да обучи над 40000 деца, както и да подпомага поне 10 000 души в усъвършенстването на техните дигитални умения. За 2024 г. операторът не само постига тези цели, но достига общо до над 82 000 души по темата.

 

 

Източник: Haskovo.NET

