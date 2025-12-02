Как български инструмент помага на учители и ученици да оценят и развиват дигиталните си умения?

Съвместният проект на Prepodavame.bg и Yettel изгражда устойчива основа за повишаване на дигиталната компетентност в образователната система

Наскоро пред преподаватели от страната бе представен първият изцяло български онлайн инструмент за самооценка на дигиталните умения на учители и ученици. Целта му е да даде възможност те самостоятелно да установят нивото си, да открият в кои области имат нужда от подобрение и да получат персонализирани образователни ресурси – статии за учителите и видеа за учениците, както и специално разработени готови планове на уроци за часа на класа.Инструментът е структуриран под формата на анкети в пет различни области, отделно за учители и за ученици.Проектът е част от стратегическото партньорство между Prepodavame.bg и Yettel.

„Инструментът не е просто тест, а огледало за саморефлексия – така отпада елементът на заплаха и страхът от провал, а това предполага един по-честен и по-осъзнат отговор“, казва Евгения Манева, която участва в създаването на въпросниците и е експерт в областта на дигиталните умения. Тя подчертава най-силното предимство на новата разработка– това, че в спокойна среда учителят или ученикът сам преминава през серия от въпроси и ситуации, в които дава правилен и обективен лично за себе си отговор, не под формата на външен изпит под стрес и най-вече това, че процесът не спира до един резултат, на който да се поставя оценка. „Най-важният психологически ефект идва от връзката с ресурсите. Инструментът за самооценка не просто казва „липсват ти умения“, той казва – ето ти пет конкретни неща, с които да започнеш и да превърнеш дефицитите си във възможност за растеж с ясен, изпълним план за действие“.

Разминаване между предполагаеми и реални умения

Необходимостта от създаване на подобен инструмент е продиктувана от реалността извън класната стая. В последните години изкуственият интелект навлиза стремително, а дигиталната трансформация в образованието се случва изключително бързо. Става дума за компетентности като медийна грамотност, създаване на дигитално съдържание, киберсигурност, обработка на информация, работа с изкуствен интелект.

Според екипа на Prepodavame.bg,съществува голямо разминаване между предполагаемите и реалните умения.„Един ученик може да е експерт в създаването на видеa за TikTok, но да не знае как да провери достоверността на информация, която получава от Google или от така актуалните AI инструменти. От друга страна, един учител може да е брилянтен в използването на интерактивни дигитални дъски, но да не е сигурен как да защити личните данни на учениците си онлайн“, казва Евгения Манева. Според нея, често самите учители не осъзнават колко много вече знаят и могат.

Стратегическо партньорство и утвърден европейски стандарт

Съществуват международни инструменти за измерване нивото на дигитални компетентности, но всъщност липсва средство, което да даде обективна отправна точка в този процес и да е изцяло на български език, да е съобразено с европейските стандарти и най-важното – да е обвързано с практическа подкрепа. Затова решаваща роля за създаването на инструмента за самооценка изиграва партньорството между Yettel и образователната платформа.Телекомът и Prepodavame.bg вече три години работят съвместно по темата за развитието на дигиталната грамотност на учители и ученици. Затова този проект представлява естествено продължение на общите им усилия в областта, които ще продължат да се надграждат занапред.

Кой и как определя кои са необходимите дигитални умения, които трябва да притежават учители и ученици?„Задължително беше да стъпим на основата на международно установен научен стандарт. За целта избрахме Европейската рамка за дигитални компетентности като най-всеобхватна и считана за „златен стандарт“ в Европа“, коментират от Prepodavame.bg. Рамката дефинира пет основни области на дигитална компетентност – информационната и медийна грамотност (търсене, оценка, управление на информация), комуникация и сътрудничество (споделяне, взаимодействие, онлайн гражданство), създаване на дигитално съдържание (редактиране, авторско право, разработване на съдържание), онлайн безопасност (защита на устройства и лични данни), здраве и околна среда и решаване на проблеми в цифрова среда (идентифициране на нужди и на технологични решения).Българският инструмент е структуриран в модули, които пряко отразяват тези области.

В процеса на създаване на инструмента, експертният екип „превежда“ заложеното в „Европейската рамка „под формата на въпроси за самооценка и ги структурира в пет отделни анкети за учители и пет анкети за ученици. Те са анонимни и само конкретният потребител вижда резултатите си. В създаването им участва опитен експерт по медийна грамотност – Петър Кънчев, който има солиден опит в обучението на учители. Паралелно с това, от Prepodavame.bg разработват десетки образователни ресурси спрямо конкретните компетентности от рамката и различните нива на умения, които предстои да се установят. Преди официалното представяне на инструмента за самооценка, те провеждат тестване с учители и ученици, и правят необходимите подобрения, така че крайният продуктда бъде максимално полезен и лесен за употреба.

Подкрепа с подходящи ресурси

Сърцевината на инструмента за самооценка е в подкрепата с персонализираниобразователни материали.Веднага след приключване на всяка анкета, потребителят получава директни линкове към статии, видеа и практики в платформата, съобразени с неговия резултат. Учениците получават кратки видеа – предпочитаният от тях формат на възприемане на информация онлайн. ПлатформатаPrepodavame.bg постоянно се обогатява с ново съдържание, така че подкрепата е непрекъснат процес. Ресурсите се създават с екип от експерти педагози и създатели на съдържание. „Когато видим нужда от допълнителни знания или умения, създаваме изцяло ново оригинално съдържание – било то статия, наръчник, видео, план за урок, уебинар, курс, обучение, различни формати за различните нужди“, казва Евгения Манева и пояснява, че всеки ресурс е с фокус върху качество и практическа приложимост, с конкретни стъпки, съвети и примери, които всеки учител може да приложи в класната стая веднага.

Как се възприема от учителите

„Учителите са професионалисти, които са свикнали да се развиват – това е закодирано в професията им“, споделя Преслава Георгиева от Prepodavame.bg, която има опит като учител. Тя насочва вниманието върху това, че с новия инструмент учителят вече не е в пасивна роля като слушател на обучения, макар това да е утвърден и все още ефективен инструмент. Той е сам със своя тест, размишлява и обективно се самооценява, а веднага след финала идва възможността за растеж с подбраните ресурси, а той решава как ще ги използва. „Това е като да им дадем възможност да имат персонализиран план за развитие, а от тях зависи как ще се възползват от него и до каква степен“, допълва тя и уточнява, че тепърва след натрупването на нужните данни ще се анализират ползите от прилагането на инструмента.

Какви са целите

Инструментът е проектиран с идеята за максимална гъвкавост. Всеки учител може да го използва индивидуално, а за учениците е най-ефективно заниманията да се провеждат в час на класа. Идеята е да се получи интересна и полезна дискусия между учители и ученици по темите, където има нужда от допълване на знанията и уменията, като се приложат готовите планове на уроци по всяка тема.Анкетите може да се правят и поотделно, за дасе отдели достатъчно внимание на всяка от областите.

Анкетите за учители и ученици са безплатни и свободно достъпни в онлайн платформата на prepodavame.bg.По-голямата цел обаче е отвъд числата – тя е да се постигне реално въздействие и да се види измеримо подобрение на дигиталните компетентности. Това ще бъде постигнато чрез мрежата на Prepodavame.bg, „Заедно в час“ и широкия обществен обхват на партньорите от Yettel.