Юлий Шекеров е водещият реализатор за „Хасково“ през есенния полусезон, Влади Узунов на второ място

След края на есенния полусезон в Трета Югоизточна лига идва време за статистиките. Със сигурност една от най-любопитните е тази за голмайсторите. При преполувяването на шампионата лидер с 16 гола е играчът на „Марица“ (Пловдив) Георги Трифонов. Второто място делят Иван Колев от „Несебър“ и Олджай Алиев от „Марица“ (Пловдив) с по 12 попадения, а на трета позиция 11 гола е Кристиян Парашкевов от „Несебър“.

Най-много попадения през есента за отбора на ОФК „Хасково“ отбеляза Юлий Шекеров. Таранът се разписа в противниковите врати осем пъти. По толкова попадения имат още Рангел Игнатов от „Левски“ (Карлово) и Иван Кирев от „Марица“ (Пловдив).

След Юлий Шекеров в голмайсторската листа от „Хасково“ е Владислав Узунов. Опитният халф има на сметката си 4 гола. Останалите 6 попадения за „червено-белите“ са разпределени между Калоян Делчев, Дамян Чаушев, Христо Бойков, Красимир Илиев, Керимджан Игнатов, Бейсим Бейсим и Димитър Стефанов. Делчев има на сметката си три, Чаушев и Бойков по две, а Илиев, Игнатов, Бейсим и Стефанов по едно попадение.

Равносметката показва, че хасковлии са отбелязали 23 попадения. Допуснатите са 28. ОФК „Хасково“ ще зимува на осма позиция във временното класиране, с актив от 26 точки след осем победи, две равенства и осем загуби.

На пролет тимът на Живко Желев стартира с домакинство срещу „Марица“ (Милево). Мачовете от първи кръг ще се изиграят на 14-ти февруари.