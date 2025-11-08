От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

ОФК „Хасково“ с трета поредна победа

ОФК „Хасково“ записа трети пореден успех в шампионата на Трета Югоизточна лига. Играчите на Живко Желев спечелиха гостуването си на последния в класирането „Раковски“. 

Мачът завърши при резултат 1:2.

Попаденията за гостите реализираха Игнатов през първата част и Узунов през второто полувреме.

С успеха хасковлии се изкачиха на 11-то място в класирането. В следващия кръг тимът посреща „Созопол“. Двубоят е на 15 ноември от  14:30 часа.

„Димитровград“ днес записа поражение с 1:0 при гостуването си на „Левски“ (Карлово). Следващата събота димитровградчани са домакини на „Марица“ (Милево). 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

Дубълът на „Хасково“ срази гостите от „Родопа“
Дубълът на „Хасково“ срази гостите от „Родопа“
преди 18 минути
Стогодишната история на булевард „Раковски“ разказва за миналото на Хасково (Втора част)
Стогодишната история на булевард „Раковски“ разказва за миналото на Хасково (Втора част)
преди 3 часа
Напролет ще започне проектът за 143.5 млн. лв. за ремонт на водопроводи и пречиствателни станции
Напролет ще започне проектът за 143.5 млн. лв. за ремонт на водопроводи и пречиствателни станции
преди 5 часа
Архангеловден е!
Архангеловден е!
преди 9 часа
Богомолци изпълниха едноимената църква на Архангеловден в Хасково
Богомолци изпълниха едноимената църква на Архангеловден в Хасково
преди 9 часа
Между 1000 и 1200 евро е квадрата на недвижимите имоти в Хасково
Между 1000 и 1200 евро е квадрата на недвижимите имоти в Хасково
преди 9 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Adele-Auftakt in München

Случаен виц

Богомолци изпълниха едноимената църква на Архангеловден в Хасково
Архангеловден е!

И всички да си затворят устите, въпросът си остава открит. - Станислав Йежи Лец

Последни обяви

Случайна рецепта

Сладка пита с мая
Сладка пита с мая

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини