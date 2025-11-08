ОФК „Хасково“ с трета поредна победа

ОФК „Хасково“ записа трети пореден успех в шампионата на Трета Югоизточна лига. Играчите на Живко Желев спечелиха гостуването си на последния в класирането „Раковски“.

Мачът завърши при резултат 1:2.

Попаденията за гостите реализираха Игнатов през първата част и Узунов през второто полувреме.

С успеха хасковлии се изкачиха на 11-то място в класирането. В следващия кръг тимът посреща „Созопол“. Двубоят е на 15 ноември от 14:30 часа.

„Димитровград“ днес записа поражение с 1:0 при гостуването си на „Левски“ (Карлово). Следващата събота димитровградчани са домакини на „Марица“ (Милево).