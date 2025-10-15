От х:

Травма вади Мирослав Илиев от терените за няколко седмици

Контузията, която Мирослав Илиев получи при домакинството на ОФК „Хасково“ срещу „Спартак“ (Плевен) се е оказала по-сериозна. В мача от турнира за купата на страната Илиев извади своето рамо, още преди да е изминал половин час игра. Той бе откаран в спешното отделение, където ставата бе наместена. Тази травма обаче не е нова. Преди време крилото на „червено-белите“ отново бе извадил същото рамо. Надеждите са, че няма да се наложи операция. Сигурното обаче е, че Илиев ще пропусне няколко мача на своя тим. Футболистът се нуждае от почивка и възстановяване. Първият от двубоите, които той ще пропусне, е тази събота. В 13-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ гостува на дубъла на „Локомотив“ (Пловдив). Както вече писахме, заради същата травма още от миналия сезон извън терените е друг футболист на „Хасково“. След операция продължава възстановяването на Костадин Пеев. 

Междувременно стана ясно кога тимът на Живко Желев ще изиграе отложения си мач от първенството срещу „Нефтохимик“. Срещата от 12-ти кръг ще се проведе на 22 октомври.

Източник: Haskovo.NET

