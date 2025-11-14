От х:

ОФК „Хасково“ се готви за четвърти пореден успех в първенството

ОФК „Хасково“ ще се опита да продължи с победите в първенството. Тимът е в серия от три поредни успеха. Хасковлии спечелиха мачовете си с „Ямбол“, „Секирово“ и „Раковски“, а сега ще се опитат да триумфират и в домакинството си на „Созопол“. Задачата обаче няма да е толкова лека.

Петър Кюмюрджиев идва с отбора си в Хасково след 4 мача без загуба, в които записа 3 победи и едно равенство. „Созопол“ е на 11-о място. Хасковлии от своя страна са позиция по-надолу в таблицата. „Червено-белите“ сякаш се отърсиха от слабите резултати в началото на първенството и започнаха да показват по-добра игра. Аут за домакините са контузените Костадин Пеев и Красимир Илиев, както и наказаният капитан Тейнур Марем. Мирослав Илиев има шанс да играе. Под въпрос остава Ивелин Боев. Мачът от 17-ти кръг е утре от 14:30 часа на стадион „Хасково“.

В същото време „Димитровград“ ще се опита да излезе от кризата в мач с „Марица“ (Милево). Димитровградчани направиха смени в ръководството, но нещата не потръгнаха кой знае колко и след това. В последните два месеца отборът има само една победа в първенството и е 17-ти в класирането, а през седмицата отпадна и от турнира за аматьорската купа, след поражение от четвъртодивизионния ФК „Хасково“. Срещата между „Димитровград“ и „Марица“ е в събота на стадион „Миньор“.

Източник: Haskovo.NET

