„Атлетик“ си тръгна с пълна кошница от Хасково. Спукана гума забави мача

Близо 30 минути се забави началото на срещата между ОФК „Хасково“ и „Атлетик“ (Куклен). Това се наложи заради закъснение на съдийската бригада. Реферите бяха спукали гума на автомобила си по пътя за Хасково.

Така около половин час по-късно бе даден начален сигнал.

Още във втората минута хасковлии можеха да поведат. След добро центриране на Ерен Юсеин Краси Илиев плонжира в наказателното поле на гостите, но след удара му с глава топката мина покрай левия страничен стълб на вратата, пазена от Денис Паскулов.

Последваха атаки и за двата отбора. Имаше и моменти с по-твърда игра между футболистите. До по-чисти положения стигаха хасковлии.

В 17-та минута играчът на „Атлетик“ Реджеп Халил бе изгорен с директен червен картон, заради грубо нарушение срещу Костадин Пеев. Заради реплики изгонен от резервната скамейка бе и треньорът на гостите.

Последва добра атака за хасковлии, но ударът на Владислав Узунов попадна в ръцете на Паскулов.

В 34-та минута Ангел Семерджиев стреля към вратата на домакините, Богомил Цинцарски улови топката, но я изпусна. Стражът на „Хасково“ все пак успя да я хване пред голлинията и не допусна фатална грешка. В 41-та минута домакините поведоха в резултата. Точен за 1:0 бе Владислав Узунов.

След паузата на терена имаше само един отбор. Хасковлии тотално надиграха гостите. Владислав Узунов вкара втория си гол в мача, а Христо Бойков и Калоян Делчев оформиха крайното 4:0. С успеха си тимът на Живко Желев събра 29 точки и заема десето място в класирането.

В друг мач от кръга „Димитровград“ загуби с 0:1 от „Марица“ (Пловдив).

На 3-ти март ОФК „Хасково“ гостува на „Гигант“ (Съединение). Двубоят е отложен от 21-ви кръг.