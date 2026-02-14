От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

ОФК „Хасково“ стартира пролетния полусезон с поражение

Изображение 1 от 17
Покажи в галерия

    В среща от първия кръг от пролетния полусезон в Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна „Марица“ (Милево). Двубоят се игра на стадион „Младост“. 

    Мачът започна добре за гостите, които поведоха в 20-та минута. Попадението реализира Радослав Влашев. Хасковлии се опитаха да изравнят, но не успяха. Шансове за още голове имаха и гостите. Така „Марица“ си тръгна с трите точки от Хасково. 

    В същото време Димитровград се наложи с 1:0 като домакин над „Розова долина“ (Казанлък). Победното попадение реализира Валентин Сливов.

    В следващия кръг на 21 февруари ОФК „Хасково“ гостува на „Гигант“ (Съединение), а „Димитровград“ ще има визита в „Несебър“.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Конкурси за най-доброто вино и тестени изделия проведоха на Трифон Зарезан в с. Мандра
    Конкурси за най-доброто вино и тестени изделия проведоха на Трифон Зарезан в с. Мандра
    преди 1 час
    В Сусам зарязаха лозята и празнуваха Трифон Зарезан
    В Сусам зарязаха лозята и празнуваха Трифон Зарезан
    преди 5 часа
    След близо три десетилетия заедно семейство от Хасково реши да сключи граждански брак
    След близо три десетилетия заедно семейство от Хасково реши да сключи граждански брак
    преди 6 часа
    Стотици хасковлии отидоха на гробищата, за да почетат своите близки
    Стотици хасковлии отидоха на гробищата, за да почетат своите близки
    преди 8 часа
    Няколко села в Хасково са без вода заради авария
    Няколко села в Хасково са без вода заради авария
    преди 9 часа
    14 февруари - традиции и обичаи за Трифон Зарезан
    14 февруари - традиции и обичаи за Трифон Зарезан
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Katy Perry - LIFETIMES

    Случаен виц

    Конкурси за най-доброто вино и тестени изделия проведоха на Трифон Зарезан в с. Мандра

    Днес някой седи на сянка, защото преди много време някой друг е посадил дърво - Уорън Бъфет

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сорбе от череши и вино
    Сорбе от череши и вино

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини