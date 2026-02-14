ОФК „Хасково“ стартира пролетния полусезон с поражение

В среща от първия кръг от пролетния полусезон в Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна „Марица“ (Милево). Двубоят се игра на стадион „Младост“.

Мачът започна добре за гостите, които поведоха в 20-та минута. Попадението реализира Радослав Влашев. Хасковлии се опитаха да изравнят, но не успяха. Шансове за още голове имаха и гостите. Така „Марица“ си тръгна с трите точки от Хасково.

В същото време Димитровград се наложи с 1:0 като домакин над „Розова долина“ (Казанлък). Победното попадение реализира Валентин Сливов.

В следващия кръг на 21 февруари ОФК „Хасково“ гостува на „Гигант“ (Съединение), а „Димитровград“ ще има визита в „Несебър“.