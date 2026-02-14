От х:

Календар

Конкурси за най-доброто вино и тестени изделия проведоха на Трифон Зарезан в с. Мандра

    В хасковското село Мандра посрещнаха Трифон Зарезан. На днешния празник в неговия образ се въплати Тодор Добрев. Очакваният гостенин пристигна по малко по-нестандартен начин. Трифон Зарезан дойде в селото с трактор.
    След това бе съпроводен до гроздовите масиви край селото, където бе извършен ритуалът по зарязване на лозата.
    В същото време в центъра на село Мандра имаше дегустация на вино. В конкурса „Трифон Зарезан – от лозата до софрата“ се включиха местни производители. Приготвеният от тях еликсир бе оценяван от опитния лозар Яни Андреев.
    На първо място в категория „червено вино“ бе класиран Милчо Михайлов. Втори бе Красимир Марчев, а трети Алекси Антонов.
    При белите вина и розета за най-добър майстор бе обявен Даниел Михайлов. След него се наредиха Иван Антонов и Милчо Михайлов.
    В конкурса за най-вкусни солени и сладки тестени изделия участваха домакини от Мандра. При сладките изкушения първото място бе за Светла Овчарова, която бе приготвила кекс с портокали. Втора бе Йорданка Димитрова. Третото място бе за Галя Михайлова.
    При солените питки победата бе за Недялка Димова.
    Антония Танева бе втора. Третата позиция бе за Кремена Симеонова. Празникът в Мандеа се провежда за втора поредна година. Основен организатор е НЧ “Надежда - 2025”, с председател Недялко Бакалов. 
    Празникът продължи с много весели, вино и народна музика. За настроението се погрижиха музикантите от оркестър Колорит.

    Източник: Haskovo.NET

