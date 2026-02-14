От х:

В Сусам зарязаха лозята и празнуваха Трифон Зарезан

    Трифон Зарезан честваха днес в минералбанското Сусам. Празникът започна с традиционното зарязване на лозята. Ритуалът бе извършен на лозята край селото. На събитието приставаха кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер, кметът на Сусам Кирил Кирилов, общински съветници и винопроизводители. 

    Отец Петър отслужи водосвет. 

    Под музикален съпровод присъстващите изиграха хоро и се почерпиха с гроздовия елексир, след което се преместиха в центъра на селото. В местното читалище бе организирано тържество. Дегустирани бяха различни видове вино. 

    Източник: Haskovo.NET

