ОФК „Хасково“ стартира пролетния полусезон на стадион „Младост“

    Битката във футболното първенство на Трета Югоизточна лига ще бъде подновена тази седмица. Таз събота – 14 февруари, ще се изиграят срещите от първия кръг от пролетния полусезон. В мач от програмата ОФК „Хасково“ ще приеме „Марица“ (Милево). Двубоят обаче няма да е на градския стадион на „Ямача“. Причината е, че състоянието на терена след падналите сняг и дъжд не позволява да се играе. От клубната управа искат да запазят терена за следващите двубои от първенството. Затова съботната среща ще бъде на изкуствената настилка на ст. „Младост“. От „Марица“ са се съгласили на условията. 

    Преди срещата в състава на „Хасково“ няма сериозно контузени играчи. Проблемите са свързани с тежко изкарания грип от някои футболисти. Това съобщи старши треньорът Живко Желев. Мачът между „Хасково“ и „Марица“ е в събота от 14:00 часа.

    По същото време „Димитровград“ е домакин на „Розова долина“ (Казанлък). 

