От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Откриха цигари за близо 1 млн. евро в тир

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    4 989 400 къса (249 470 кутии) контрабандни цигари на стойност 958 756 евро откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

    На 11.02.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока – алуминиево фолио, керамика и метални сведрла и шила, от Турция за Нидерландия. След анализ на риска митническите служители селектират камиона за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в превозвания товар. В хода на контролните действия в товарното помещение се установява, че по-голяма част от кашоните са пълни вместо с декларираната стока със стекове цигари от различни марки, всички с турски акцизен бандерол. Общото количество на откритите тютюневи изделия е 4 989 400 къса (249 470 кутии) цигари на стойност 958 756 евро. 

    По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Джип „Мерцедес“ и „Тойота“ катастрофираха на кръстовище в Хасково
    Джип „Мерцедес“ и „Тойота“ катастрофираха на кръстовище в Хасково
    преди 1 час
    ОФК „Хасково“ стартира пролетния полусезон на стадион „Младост“
    ОФК „Хасково“ стартира пролетния полусезон на стадион „Младост“
    преди 2 часа
    Мурад Иляз стана републикански шампион, Ахмед Ахмед е бронзов медалист
    Мурад Иляз стана републикански шампион, Ахмед Ахмед е бронзов медалист
    преди 2 часа
    2 г. затвор за хасковлия за причинена смърт по непредпазливост
    2 г. затвор за хасковлия за причинена смърт по непредпазливост
    преди 3 часа
    Глобиха Здравко Узунов и сина му за блъскане, обиди и заплахи към полицаи след забележка за висока музика
    Глобиха Здравко Узунов и сина му за блъскане, обиди и заплахи към полицаи след забележка за висока музика
    преди 4 часа
    Представят премиера на „Сватба“ по Бертолд Брехт в читалище „Заря“
    Представят премиера на „Сватба“ по Бертолд Брехт в читалище „Заря“
    преди 5 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Bryan Adams - You Lift Me Up

    Случаен виц

    ОФК „Хасково“ стартира пролетния полусезон на стадион „Младост“

    Не можеш да промениш това, срещу което отказваш да се изправиш.

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Плодова пита с компот
    Плодова пита с компот

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини