Откриха цигари за близо 1 млн. евро в тир

4 989 400 къса (249 470 кутии) контрабандни цигари на стойност 958 756 евро откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 11.02.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока – алуминиево фолио, керамика и метални сведрла и шила, от Турция за Нидерландия. След анализ на риска митническите служители селектират камиона за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в превозвания товар. В хода на контролните действия в товарното помещение се установява, че по-голяма част от кашоните са пълни вместо с декларираната стока със стекове цигари от различни марки, всички с турски акцизен бандерол. Общото количество на откритите тютюневи изделия е 4 989 400 къса (249 470 кутии) цигари на стойност 958 756 евро.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.