Ученичката от ЕГ-Хасково Еда Аптилятив спечели състезание по творческо писане на английски език

Ученичката от 11 Е клас Еда Аптилятив от 11Е клас спечели първо място в своята възрастова група на 16‑ото Национално състезание по творческо писане на английски език, съобщиха от Езиковата гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" в Хасково . Учител по английски език на Еда е Красимира Педева.



От над 3500 участници във всички категории от цялата страна, 126 ученици се класираха за националния кръг, където творбите им бяха внимателно оценени от жури, което следеше оригиналността, стила и силата на изразяване на всяка творба.



Церемонията по награждаването се проведе в Националната библиотека в София. Събитието събра младите творци от цяла България и техните вдъхновяващи учители за вечер, посветена на креативността, въображението и силата на думите.



Четирима ученици от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково, се класираха за националния етап на 16‑ото състезание по творческо писане на английски език. Това са Джулияна Чаушева от 8Г клас, Никол Петрова от 9В клас, Ива‑Мария Митева от 9Е клас и Еда Аптилятив от 11Е клас.

