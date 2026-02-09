Спипаха трима пияни шофьори през уикенда, друг кара дрогиран

Униформени полицаи са заловили в Димитровград автомобил с прекратена регистрация, съобщават от ОД на МВР-Хасково.

На 6-ти февруари около 14 часа на пътя между селата Добрич и Горски извор служителите са проверили „Фолксваген“, управляван от 45-годишен от село Крепост. При справка се е изяснило, че колата е със служебно прекратена регистрация, поради липса на застраховка „Гражданска отговорност“. Проверка с дрегер е установила, че мъжът шофира след употреба на 1,31 промила алкохол. Последвало е задържането му до 24 часа.

На 8-ми февруари в РУ Хасково са били доведени две нарушителки на пътния закон. Около 10 часа на улица „П.Р.Славейков“ автопатрул е проверил „Мерцедес“, управляван от неправоспособна 34-годишна жена от града. Проверка с техническо средство показало употреба на амфетамин и метамфетамин.

„Компания“ в ареста ѝ е правила нейна съгражданка на 41 г. Тя се е движила по улиците на града с „Фолксваген“ и употреба на 1,23 промила алкохол в издишания въздух. Последното производство в почивните дни е образувано в управлението в Харманли. То е срещу 31-годишен водач на „Ауди“, който го шофирал с наличие на 1,92 промила.

По всички случаи са заведени 4 бързи и 1 досъдебно производство.