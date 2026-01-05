От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Блъснаха трима пешеходци в региона по Нова година, единият от тях почина

Трима пешеходци пострадаха, след като бяха блъснати от автомобили по време на Новогодишните празници, съобщиха от полицията.  За съжаление единият от тях е починал.

Както вече писахме, в първия ден от Новата година, на пътя между селата Брод и Злато поле в община Димитровград, беше прегазен пиян мъж, който е лежал на пътното платно.  Около 18 часа БМВ“, шофирано от 24-годишен изпреварвало друга кола. Водачът навлязъл в насрещната лента на движение и е преминал през краката на лежащия пешеходец. Пострадалият е транспортиран за лечение в хасковската болница с опасност за живота. Ден по-късно е починал в болницата. Пробите на водача са отрицателни, образувано е досъдебно производство. Още за инцидента ТУК .

В Хасково е пострадала млада жена. В 15,15 часа на втори януари, на паркинг на ресторант на булевард „Освобождение“, 31-годишен водач с „Мазда“ поради непредпазливост е ударил с предна дясна част на колата стоящото там 22-годишно момиче. Пострадалата е прегледана и освободена за домашно лечение, но шофьора е съставен акт.

В неделя, в Димитровград, в 9,20 часа на булевард „Стефан Стамболов“, 72-годишен с „Мазда“ е извършвал маневра заобикаляне на паркиран автомобил, при което е ударил 48-годишен пешеходец. Последният е прегледан и освободен за лечение в дома си. Пробите на възрастния водач са отрицателни.

От полицията съобщават и за инцидент с тротинетка. В първия ден на Новата година, в Хасково на улица „Одрин“ е пострадал 34-годишен мъж. Той загубил контрол над електрическото си превозно средство. След падане на платното е настанен за лечение в МБАЛ Хасково без опасност за живота.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

13-годишен подпали къщата на дядо си с пиратки
13-годишен подпали къщата на дядо си с пиратки
преди 2 часа
Пиян клиент измъкна 1000 лева в брой от ръцете на крупие и избяга
Пиян клиент измъкна 1000 лева в брой от ръцете на крупие и избяга
преди 2 часа
Облачно и ветровито през първия понеделник на 2026 година
Облачно и ветровито през първия понеделник на 2026 година
преди 4 часа
Хасковлия: В магазин не ми приеха лева
Хасковлия: В магазин не ми приеха лева
преди 21 часа
С честване на Рождението на Христо Ботев и освещаване на бойните знамена започват официалните събития за януари
С честване на Рождението на Христо Ботев и освещаване на бойните знамена започват официалните събития за януари
преди 23 часа
Хванаха бус със забранени препарати за растителна защита
Хванаха бус със забранени препарати за растителна защита
преди 1 ден

Още новини

Препоръчано видео

img
В кадър – "В кадър" - Непознатото богатство на България- съкровището от Дъбене

Случаен виц

13-годишен подпали къщата на дядо си с пиратки

Малко внимание, малко мисъл за другите — и всичко би изглеждало иначе! - Мечо Пух

Последни обяви

Случайна рецепта

Руски бонбони от бисквити
Руски бонбони от бисквити

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини