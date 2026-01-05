Блъснаха трима пешеходци в региона по Нова година, единият от тях почина

Трима пешеходци пострадаха, след като бяха блъснати от автомобили по време на Новогодишните празници, съобщиха от полицията. За съжаление единият от тях е починал.

Както вече писахме, в първия ден от Новата година, на пътя между селата Брод и Злато поле в община Димитровград, беше прегазен пиян мъж, който е лежал на пътното платно. Около 18 часа БМВ“, шофирано от 24-годишен изпреварвало друга кола. Водачът навлязъл в насрещната лента на движение и е преминал през краката на лежащия пешеходец. Пострадалият е транспортиран за лечение в хасковската болница с опасност за живота. Ден по-късно е починал в болницата. Пробите на водача са отрицателни, образувано е досъдебно производство. Още за инцидента ТУК .

В Хасково е пострадала млада жена. В 15,15 часа на втори януари, на паркинг на ресторант на булевард „Освобождение“, 31-годишен водач с „Мазда“ поради непредпазливост е ударил с предна дясна част на колата стоящото там 22-годишно момиче. Пострадалата е прегледана и освободена за домашно лечение, но шофьора е съставен акт.

В неделя, в Димитровград, в 9,20 часа на булевард „Стефан Стамболов“, 72-годишен с „Мазда“ е извършвал маневра заобикаляне на паркиран автомобил, при което е ударил 48-годишен пешеходец. Последният е прегледан и освободен за лечение в дома си. Пробите на възрастния водач са отрицателни.

От полицията съобщават и за инцидент с тротинетка. В първия ден на Новата година, в Хасково на улица „Одрин“ е пострадал 34-годишен мъж. Той загубил контрол над електрическото си превозно средство. След падане на платното е настанен за лечение в МБАЛ Хасково без опасност за живота.