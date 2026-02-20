16-годишен с дрога зад волана затъна в нива след гонка с полицията

Непълнолетен с дрога и управлявал кола е заловен при гонка със служебен автомобил.

Снощи в 23:50 часа в РУ Свиленград е получен сигнал от колегите им в Харманли, че лек автомобил „БМВ“ не е спрял на подаден от тях със стоп палка сигнал за проверка и се насочва към Любимец. Полицаи от Харманли са последвали „БМВ“-то, което се насочило към неасфалтиран път в посока село Бисер, но потънало в земеделска нива в землището на Любимец. Установено е, че колата е била шофирана от неправоспособно 16-годишно момче от село Бисер със спътник 28-годишен жител на село Долно Ботево. В хода на контрола, полицаите са намерили в подлакътника между двете седалки плик с 1,35 грама суха зелена листна маса, реагираща при полеви наркотест на марихуана. По пътя, по който се е движила колата, са открити и иззети изхвърлени от тях пликче с 5,09 грама марихуана и 3 пликчета с бяло кристално вещество с общо тегло 2,25 грама – амфетамин.

Двамата са задържани до 24 часа в РУ Свиленград по образуваното досъдебно производство.