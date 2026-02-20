От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

16-годишен с дрога зад волана затъна в нива след гонка с полицията

Непълнолетен с дрога и управлявал кола е заловен при гонка със служебен автомобил.

Снощи в 23:50 часа в РУ Свиленград е получен сигнал от колегите им в Харманли, че лек автомобил „БМВ“ не е спрял на подаден от тях със стоп палка сигнал за проверка и се насочва към Любимец. Полицаи от Харманли са последвали „БМВ“-то, което се насочило към неасфалтиран път в посока село Бисер, но потънало в земеделска нива в землището на Любимец. Установено е, че колата е била шофирана от неправоспособно 16-годишно момче от село Бисер със спътник 28-годишен жител на село Долно Ботево. В хода на контрола, полицаите са намерили в подлакътника между двете седалки плик с 1,35 грама суха зелена листна маса, реагираща при полеви наркотест на марихуана. По пътя, по който се е движила колата, са открити и иззети изхвърлени от тях пликче с 5,09 грама марихуана и 3 пликчета с бяло кристално вещество с общо тегло 2,25 грама – амфетамин.

Двамата са задържани до 24 часа в РУ Свиленград по образуваното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Ученици от София гостуваха в Кирковото училище в Хасково за беседа и филм, посветени на проф. д-р Асен Златаров
Ученици от София гостуваха в Кирковото училище в Хасково за беседа и филм, посветени на проф. д-р Асен Златаров
преди 15 минути
Скъсаха се кабелите на тролея и затрудниха движението край ДНА
Скъсаха се кабелите на тролея и затрудниха движението край ДНА
преди 19 минути
Задържаха над 400 000 цигари в два товарни автомобила
Задържаха над 400 000 цигари в два товарни автомобила
преди 1 час
Задържаха мъж и жена, обрали тираджия след като го напръскали със спрей
Задържаха мъж и жена, обрали тираджия след като го напръскали със спрей
преди 1 час
Двама загинали, а майка и дете са ранени при катастрофа край Хасково
Двама загинали, а майка и дете са ранени при катастрофа край Хасково
преди 2 часа
Печка на твърдо гориво в мазе подпали апартамент
Печка на твърдо гориво в мазе подпали апартамент
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Teddy Swims - Bad Dreams

Случаен виц

Двама загинали, а майка и дете са ранени при катастрофа край Хасково
Задържаха мъж и жена, обрали тираджия след като го напръскали със спрей

Станете честен човек, и можете да бъдете сигурен, че мошениците са вече с един по-малко. - Томас Карлайл

Последни обяви

Случайна рецепта

Печено пълнено прасенце
Печено пълнено прасенце

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини