Пиян водач се заби в стълб в Хасково, приклещиха го 6 патрулки

Пиян водач опита да избяга от полицаи в Хасково. Инцидентът стана днес следобед.

По първоначална информация униформените са опитали да спрат за проверка джип „Фолксваген“ със софийска регистрация. Водачът обаче не се подчинил и продължил по пътя си, след което е бил последван от служителите на реда. Малко по-късно автомобилът се е забил в бетонен стълб в района на бившето ТМС, край улица „Добруджа“.

Около катастрофиралия джип се бяха събрали шест патрулни автомобила. Водачът беше извън колата и се държеше неадекватно. Мъжът е тестван за алкохол, като дрегерът е отчел 2,44 промила.

Предстои изясняване на случая.