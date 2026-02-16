Пиян водач се удари в ограда и се преобърна, хванаха 14-годишен да кара кола

Четирима нарушители на пътя са задържани през почивните дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

14-годишен без книжка е заловен да шофира кола на 14 февруари в харманлийското село Иваново. В 10 часа жандармеристи са спрели за проверка лек автомобил „Мерцедес“, собственост на 49-годишен от Хасково. Колата е била шофирана от непълнолетния. В хода на контрола, служителите са установили, че поставените регистрационни табели съответстват на друго МПС. Пътните полицаи са съставили 3 акта по Закона за движение по пътищата.

С 2 акта по пътния закон се е сдобил 39-годишен от маджаровското село Долни Главанак същия ден. В 18 часа в село Върбово служителите от жандармерийското управление са го проверили с „Опел“. Установено е, че е неправоспособен и шофира с наличие на 1,78 промила алкохол, потвърдено с дрегер. Последвало е задържането му до 24 часа по стартиралото бързо производство.

Рано сутринта на следващия ден в Тополовград е самокатастрофирал водач, употребил алкохол. В 2:40 часа униформени полицаи са извършвали обход на кръстовището между улиците „Родопи“ и „3 март“. Забелязали са самокатастрофирал „Фолксваген“, шофиран от жител на село Орешник на 37 г. Изяснено е, че водачът е загубил контрол над колата, излязъл е вдясно и се е ударил в ограда, след което се е преобърнал. Произшествието е с материални щети, няма пострадали хора. Пътните полицаи са тествали водача с техническо средство, което показало употреба на 2,38 промила алкохол.

Последният задържан водач с алкохол е в Хасково. Вчера в 10:16 часа на булевард „Никола Радев“, автопатрул е спрял за проверка „Тойота“ с водач мъж на 58 г. Тест с дрегер показал наличие на 1,46 промила алкохол. Водачът е отказал кръвни изследвания и е задържан до 24 часа.