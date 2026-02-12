Джип „Мерцедес“ и „Мазда“ катастрофираха на кръстовище в Хасково

Джип „Мерцедес“ и „Мазда“ катастрофираха на оживено кръстовище в Хасково. Инцидентът стана около 16 часа днес.
Зад волана на джипа е била жена, която се е движила по улица „Дунав“. По първоначална информация, тя е навлязла в кръстовището и е последвал удар с лекия автомобил, движещ се по булевард „Раковски“.
При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са само материални щети по колите.
Движението в района беше временно затруднено.
Лудият Макс
Утре си продължете статията от видеозаписа на камерата на кръстовището .
WURTUKAL