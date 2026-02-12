От х:

Джип „Мерцедес“ и „Мазда“ катастрофираха на кръстовище в Хасково

    Джип „Мерцедес“ и „Мазда“ катастрофираха на оживено кръстовище в Хасково. Инцидентът стана около 16 часа днес.

    Зад волана на джипа е била жена, която се е движила по улица „Дунав“. По първоначална информация, тя е навлязла в кръстовището и е последвал удар с лекия автомобил, движещ се по булевард „Раковски“.

    При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са само материални щети по колите.

    Движението в района беше временно затруднено.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Лу
      Лудият Макс
      10 0
      20:04, 12 фев 2026
      Защо сте скрили лицето на виновника за ПТП-то ??? И от кога мазда стана. . тойота ? Репортерите преди катаджиите, защото жената от джипа е звъннала където трябва и цялата работа ще и се размине по най тънката лайсна .
      Утре си продължете статията от видеозаписа на камерата на кръстовището .
      Отговор
    • 2
      Wu
      WURTUKAL
      0 0
      21:45, 12 фев 2026
      Светофара беше на "портокал" - YouTube Credits.
      Отговор
    Не можеш да промениш това, срещу което отказваш да се изправиш.

