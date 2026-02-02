От х:

Три коли катастрофираха край Хасково

    Катастрофа между три коли допълнително затрудни движението по бившия международен път Е-80 от Хасково към Пловдив, който е в ремонт. Инцидентът стана тази сутрин в участъка между Хасково и село Клокотница.

    По първоначална информация, лек автомобил „Фолксваген“ се е движел от областния град в посока към селото, като е навлязъл в насрещната лента, за да заобиколи дупка и почти челно се ударил почти челно в учебен „Фолксваген“, който от своя страна се ударил в БМВ.

    При верижната катастрофа няма пострадали хора. Нанесени са материални щети по колите. Шофьорите не са употребили алкохол.

    Източник: Haskovo.NET

