Три коли катастрофираха край Хасково

Катастрофа между три коли допълнително затрудни движението по бившия международен път Е-80 от Хасково към Пловдив, който е в ремонт. Инцидентът стана тази сутрин в участъка между Хасково и село Клокотница.

По първоначална информация, лек автомобил „Фолксваген“ се е движел от областния град в посока към селото, като е навлязъл в насрещната лента, за да заобиколи дупка и почти челно се ударил почти челно в учебен „Фолксваген“, който от своя страна се ударил в БМВ.

При верижната катастрофа няма пострадали хора. Нанесени са материални щети по колите. Шофьорите не са употребили алкохол.