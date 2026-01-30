Хасковски общински съветник показа танцувални умения и изкуството на татуировките в клип

Видео клип с танцуващ общински съветник от Хасково „взриви“ социалните мрежи през последните дни.

На записа е заснет хасковският бизнесмен и общински съветник Ерол Искендер от ДПС-Ново начало, който положи клетва на 19 декември 2025 г., влизайки на мястото на оттеглилия се от поста и партията Исмаил Исмаил. Публикацията може да видите тук.

На видеото се виждат двама мъже с татуировки, голи до кръста и танцуват на песента „Old Money“ (Стари пари) на Торино и Пашата. На клипа няма дата и час, но е ясно, че новият хитов сингъл излезе официално на 25 ноември 2025 г.

Ситуацията с танцуващите мъже е в заведение край улица „Дунав“ срещу хипермаркет за хранителни стоки в Хасково, стопанисвано от местния парламентарист.

По време на клипа Ерол Искендер държи пура в ръка и рапирайки си показва часовника. Текстът на песен има доста цинизми, но видимо Искендер и приятелят му танцуват със задоволство, а около тях има салфетки по земята.

Потърсен за коментар, Ерол Искендер заяви, че въпросният клип е от коледно парти в неговото заведение, което по това време не е работело с клиенти. Уточни, че обектът работи с посетители до 23:30 часа, след което е бил затворен. В забавата се включили хора от персонала и приятели.

Ерол Искендер поясни, че клипът е заснет в средата на декември, като според него, все още не е бил положил клетва като общински съветник.

„Правен е в моето заведение, което бях затворил. Бяхме се събрали с приятели и хора от персона. Както показвам на клипа, часът е около 1:30. Нормално е човек да се весели от време на време в собственото си заведение, все едно вкъщи“, коментира Ерол Искендер. Той уточни, че клипът е бил правен с телефона на приятеля му, който танцува до него и той си го качил още тогава в социална мрежа във формат „История“. През тази седмица видеото добило широка популярност.

Искендер беше категоричен, че партито няма връзка с партия или предстоящите избори.

„Нищо лошо не виждам в клипа, нека да го публикуват и коментират. Не съм направил нищо, което не трябва, просто танцуваме. Рядко го правя. Може да се каже, че показваме изкуството на татуировките. Предполагам, че и други хора пушат пури“, каза бизнесменът, който стопанисва и нощен бар в комплекс „21 век“.

„Все пак предстоят избори и се опитват да ни злепоставят по някакъв начин, но не е това начинът. Най-вероятно не могат да намерят нищо друго, с което да ни злепоставят и си мислят, че с това могат да ни злепоставят, но няма как“, каза в заключение Ерол Искендер, който уточни, че има две специалности във висшето образование – „Финанси“ и „Маркетинг“.