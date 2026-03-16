„Прогресивна България“ регистрира експертна листа, водач е Димитър Стоянов

КП „Прогресивна България“ регистрира листа от 16 кандидат-депутати. „Направихме един силен екип, в който влизат достойни хора и доказани експерти. Влизаме в кампанията с основна цел да променим порочния модел на управление на България и да осигурим ускорено икономическо развитие. Хората от Хасковска област имат нужда от силен глас в 52 Народно събрание и ние поемаме ангажимента да бъдем този глас“.

Това каза минути след регистрацията на листата в РИК Хасково водачът Димитър Стоянов. Той е родом от Свиленград, а като бивш офицер от бойната авиация голяма част от кариерата му е свързана с авиобазата в Узунджово.

„Със сигурност КП „Прогресивна България“ ще бъде първа политическа сила. Амбицията ни в Хасковска област е да имаме 4 от 8 депутатски мандата, но това е в ръцете на избирателите“, каза още Димитър Стоянов.

Преди да стане част от политическия проект на бившия президент Румен Радев „Прогресивна България“ Димитър Стоянов беше главен секретар на Президентството. Преди това беше и служебен военен министър.

Кандидати за народни представители на Коалиция „Прогресивна България“, 29-ти МИР Хасково:

Димитър Желязков Стоянов – 57 г. – Авиационен инженер

Той е полковник от резерва с над 25-годишна кариера във Военновъздушните сили, началник на щаба на ВВС. Притежава мащабен управленски опит на най-високо държавно ниво като министър на отбраната (2022 – 2023 г.), главен секретар на президента и секретар по сигурност и отбрана. Ключов експерт в стратегическото планиране, инициатор на проектите за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS) и концепцията за гасене на пожари от въздуха. Завършил е ВВВУ „Георги Бенковски“, Военната академия в София и Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ. Владее английски и руски език. Семеен.

2. Радослав Йорданов Вълчев – 44 г. – Инженер – технолог

3. Светлана Русева Митошева – 38 г. – Лесоинженер

4. Десислава Николаева Костова – 49 г. – Юрист

5. Надежда Борисова Колева – Стойчева – 50 г. – Юрист

6. Тефик Ахмедов Парафитов – 36 г. – Учител

7. Атанас Николаев Атанасов – 44 г. – Инженер

8. Недялко Пейчев Недялков – 42 г. – Лекар по дентална медицина

9. Гергана Иванова Георгиева – 40 г. – Счетоводител

10. Тодор Динков Иванов – 38 г. – Юрист

11. Лилия Пламенова Лозева – 39 г. – Архитект

12. Милена Дончева Филипова – 51 г. – Юрист

13. Виктор Иванов Латев – 53 г. – Инженер – агроном

14. Георги Георгиев Атанасов – 35 г. – Предприемач

15. Румяна Иванова Николова – 61 г. – Здравен мениджър

16. Диана Христова Василева – 63 г. – Лекар