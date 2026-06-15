Слънце и облаци в понеделник, но със стойности до 32 градуса

Променливо време ще преобладава днес над Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В сутрешните часове ще има заоблачавания, но по-късно слънцето ще напече и дневните стойности ще се повишат. Максималната температура в региона ще достигне летните 32 градуса.

В следобедните часове отново ще се появят заоблачавания, но за кратно. На места е възможно да превали слаб дъжд, като по-късно слънцето отново ще изгрее.

През нощта времето ще е ясно. Във вторник ще е предимно облачно и дъждовно, но ще остане топло.