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Експерт: Едрите скакалци вече са част от българската фауна

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    Гиганските скакалци, които превзеха България през последните седмици, ще станат неизменна част от родната екосистема. В това е категоричен Димитър Димитров - собственик на фирма за търговия на препарати за растителна защита.

    Причината за екзотичното нашествие на нетипични за нашите географски ширини видове са климатичните промени.

    Белочелият скакалец е наистина едър, но според специалистите няма място за паника- не е опасен и не пренася болести. За разлика от мароканския, рядко напада растения и се храни с дребни насекоми. Дори е полезен за екосистемата.

    Още любопитни подробности за белочелия скакалец - чуйте от Димитър Димитров.

    Източник: Haskovo.NET

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