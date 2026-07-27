Експерт: Едрите скакалци вече са част от българската фауна

Гиганските скакалци, които превзеха България през последните седмици, ще станат неизменна част от родната екосистема. В това е категоричен Димитър Димитров - собственик на фирма за търговия на препарати за растителна защита.

Причината за екзотичното нашествие на нетипични за нашите географски ширини видове са климатичните промени.

Белочелият скакалец е наистина едър, но според специалистите няма място за паника- не е опасен и не пренася болести. За разлика от мароканския, рядко напада растения и се храни с дребни насекоми. Дори е полезен за екосистемата.

Още любопитни подробности за белочелия скакалец - чуйте от Димитър Димитров.