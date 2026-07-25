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Промяна в уличната регулация ще бъде извършена в села в община Минерални бани

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    Изменение на Подробния устройствен план ще бъде извършено в община Минерални бани. Промяната визира част от населените места. Със свое решение общинските съветници дадоха зелена светлина за създаване на нова улица с дължина 121 метра и урегулирането на шест нови поземлени имота в село Татарево. В централната част на село Спахиево също ще има частично изменение на улична регулация.

    Нова улица ще има и в североизточната част на село Сърница. Тя ще бъде в местността Гьолджик. Средствата тук са отпуснати през ДФ „Земеделие“.

    „500 000 лева имаме за един малък квартал в село Сърница. Тези 500 000 лева са за една махала, която беше леко позабравена. За там вече имаме подписан договор с фонд „Земеделие“. Това ще бъде третото село, в което ще има благоустрояване на улици“, заяви кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер.

    Той коментира, че през настоящата година предстои да се извърши доста работа по благоустрояването в Минерални бани.

    На сесията си общинските съветници от своя страна решиха още да бъде продължен срока на действие на разрешителни за водовземания на минерална вода. Също така се гласува за безвъзмездно предоставяне на по 5 кубика дърва за огрев на участвалите в маркирането на лесофонда.

    Източник: Haskovo.NET

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