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Жена пострада при странен инцидент в Ивайловград

Жена е без опасност за живота след инцидент в Ивайловград. Вчера в 14:25 часа на кръстовището между улиците „Димчо Дебелянов“ и „Иван Вазов“ 19-годишен младеж се е движил с товарно „Ивеко“. Той е скъсал телекомуникационен кабел, пресичащ една от улиците. След скъсването се е получил камшичен удар и скъсания кабел се е оплел в краката на движещата се по тротоара 67-годишна жена. Тя е паднала на земята. Пострадалата е била прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите на водача са били отрицателни. Съставен акт.

Източник: Haskovo.NET

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