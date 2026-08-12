Жена пострада при странен инцидент в Ивайловград

Жена е без опасност за живота след инцидент в Ивайловград. Вчера в 14:25 часа на кръстовището между улиците „Димчо Дебелянов“ и „Иван Вазов“ 19-годишен младеж се е движил с товарно „Ивеко“. Той е скъсал телекомуникационен кабел, пресичащ една от улиците. След скъсването се е получил камшичен удар и скъсания кабел се е оплел в краката на движещата се по тротоара 67-годишна жена. Тя е паднала на земята. Пострадалата е била прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите на водача са били отрицателни. Съставен акт.