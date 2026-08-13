Задържаха 20-годишен за кражба от магазин за техника

20-годишен младеж е бил задържан в Хасково. Полицаите са го арестували за кражба от магазин за техника. След установяване на липса на компютърна мишка на стойност около 100 евро, управител на магазин за бяла и челна техника е подал оплакване за кражбата. След преглед на записите на охранителните камери на обекта се е видяло, че мъж е извадил „мишката“, хвърлил опаковката и напуснал обекта без да я заплати. В хода на издирването, полицаите са установили младежът, който признал действието си и предал с протокол инкриминираната вещ.

Също за кражба, но от дом в тополовградското село Срем, е бил заловен младеж от селото. Момчето проникнало в дома на 67-годишна жена и задигнало наличните ѝ 15 евро. Пред полицаите признал за действията си.