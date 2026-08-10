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Взеха книжката на моторист заради скрит номер, установиха още 350 нарушения на пътя в Хасковско

Специализирана полицейска операция за контрол на пътното движение е проведена на територията на Хасковска област през почивните дни, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В хода на акцията са проверени 1647 моторни превозни средства. Установените 350 нарушения на Закона за движение по пътищата са санкционирани с 32 акта и 318 фиша. Издадени са и 10 заповеди за принудителни административни мерки. Водачите и пътниците са платили 49 глоби чрез мобилни терминали. В хода на операцията пътните полицаи са заловили четирима неправоспособни водачи и още толкова, употребили алкохол.

На мотоциклетист е отнето свидетелството за правоуправление с временна мярка, поради това, че е ограничил видимостта на регистрационния си номер, който не бил поставен на определеното място.

От сектор „Пътна полиция“ информират, че специализираните полицейски операции ще продължат с акцент спазване правилата на Закона за движение по пътищата, елиминиране на чувството за безнаказаност и ограничаване предпоставките за пътни произшествия.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (1)

  • 1
    11
    111Ф
    0 -3
    16:19, 10 авг 2026
    Да е само този,масово се прави този трик със скрития номер на мотоциклетите.
    Отговор
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