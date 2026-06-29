Пътни полицаи гостуваха в ДГ „Иглика“ в Националния ден на безопасност на движението по пътищата

Днес детска градина № 17 „Иглика“ на улица „Червена стена“ в Хасково оживяха с детски глъч, сирени и много усмивки. Точно в 10:30 часа сутринта екип от сектор „Пътна полиция“ към МВР-Хасково изненада малчуганите с вълнуващо и образователно посещение по повод Националния ден на безопасност на движението по пътищата. Униформените служители показаха на децата специализираното оборудване и техника, с които си служат всеки ден, за да пазят реда и живота ни. Най-голямата атракция за малките откриватели се оказа възможността да влязат в ролята на истински полицаи, като те с нетърпение се качиха в патрулния автомобил и дори имаха шанса да изпробват служебния мотор.

По повод събитието инспектор Николай Каменов от сектор „Пътна полиция“ сподели, че днес са провели беседа с децата от детска градина № 17 „Иглика“, като са им разяснени правилата за движение, които следва да спазват. Той допълни, че децата получават обучение и от своите преподаватели, но основните правила сега са за пешеходците. Инспектор Каменов използва повода да призове всички водачи на превозни средства в този ден да спазват правилата, за да няма инциденти с трагични краища. Той поясни, че най-честите нарушения, които създават предпоставки за катастрофи, са отнемането на предимство, несъобразената скорост и неправилното изпреварване. За радост инспекторът потвърди, че от началото на тази година няма загинали деца при пътни инциденти в региона.

Въпреки положителния тон на празника, черната статистика за региона на Хасково остава тревожна. От началото на годината до момента са настъпили 107 тежки ПТП, при които са загинали 12 души, а 116 са ранени. Леко пострадали са 14 деца между 0 и 17 години. За сравнение, през същия период на миналата година катастрофите са били 94, загиналите са били петима, а ранените – 122 души. Тогава пострадалите деца са били 25, като 5 от тях са били в тежко състояние. Тези цифри ясно показват, че макар броят на ранените деца да е намалял и тази година да няма тежки случаи с непълнолетни, общият брой на тежките катастрофи и черният баланс на загиналите, който е скочил повече от двойно, изискват още по-голямо внимание и отговорност от страна на всички шофьори.

Анета Кутелова