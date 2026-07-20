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Отстраняват аварии в Димитровград и Харманли, работят по водопроводи за 11 села в Хасковско

Екипи на ВиК отстраняват авария на улица „Гоце Делчев“ в Димитровград. До приключване на ремонтните работи абонатите в района ще са с нарушено водоподаване, съобщиха от ВиК-Хасково.

В Харманли поради отстраняване на авария на улица „Александър Стамболийски“ днес от 9 до 16 часа с нарушено водоподаване ще бъде централна градска част в района от улица „Балкан“ до квартал „Тракия“.

Работи се и по водопроводите към или в селата Долно Войводино, Брод, Стойково, Узунджово, Троян, Момково, Щит, Пашово, Михалич, Сладун. Частично е нарушено воподаването в село Жълт бряг, до отстраняване на две аварии по вътрешна мрежа.

Източник: Haskovo.NET

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