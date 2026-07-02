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Работата по новия водопровод в Хасково продължава, днес всички засегнати абонати ще бъдат водоснабдени

Продължава работата по превключване на новия водопровод към водопроводната система на Хасково, съобщиха от ВиК. Съвместно работят специалисти на ВиК и служители на фирма извършваща подмяна на водопровода.

Очаква се днес да бъдат водоснабдени всички засегнати абонати.

Работи се и по водопроводната мрежа на Свиленград, отстранява се авария на улица „Теменуга“, ограничено е водоподаването в района.

Аварии се отстраняват по водопровода в димитровградския квартал „Черноконево“ и селата Козлец и Черепово, така също в Елена и Крепост, където е възможно частично прекъсване на водоподаването.

В село Ябълково поради подмяна на водопровод частично временно ще бъде прекъснато водоподаването. Заради монтаж на хидрант временно ще бъде прекъснато водоподаването в село Троян.

Възможно е помътняване на водата в селата от система Минерални бани, където поетапно се възстановява водоподаването след авария.  

Източник: Haskovo.NET

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