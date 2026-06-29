Хасковски квартали са без вода на 29 юни заради аварии и свързване на нов водопровод

Превключване на нов водопровод ще наруши водоподаването към хасковски квартали днес, съобщиха от ВиК. Външна фирма подмени водопровод по бул. „Илинден“ в Хасково, по проект на Общината. Днес той ще бъде включен към водопроводната система на града. За целта ще бъде спряна работата на Помпена станция „Източна зона“. Това ще доведе до прекъсване на водоподаването към кварталите „Младежки хълм“, „Хисаря“, „Тракийски“, „Македонски“, както и на части от „Воеводски“, „Училищни“ и „Център“.

От фирмата, извършваща реконструкцията, се ангажират тя да приключи до края на деня, когато ще бъде поетапно възстановено водоподаването към засегнатите квартали.

Строително-ремонтни работи се извършат по водопровод до блок 18 в квартал „Орфей“. До отстраняване на аварията с нарушено водоподаване ще са абонатите в блокове 18, 19, 20 и 22.

Работи се и по авария към водоем „Радарите“, вследствие на което с нарушено водоподаване са абонатите в квартал „Република“ и части от „Овчарски“, „Тракийски“, Дружба“.

Екипи на ВиК отстраняват авария на напорен водопровод към Свиленград, с нарушено водоподаване е градът и селата Капитан Андреево и Генералово.

Строително-ремонтни работи се извършват по водопроводите към и в селата Славяново, Изворово, Браница, Черепово, Динево, Криво поле, Злато поле, Скобелево, Крум където е възможно частично, временно прекъсване на водоподаването.