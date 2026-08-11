Липса на дистанция доведе до катастрофа

Катастрофа е станала на АМ „Марица“. До произшествието в района на село Добрич се е стигнало около 11:00 часа днес.

Ударили са се две коли, движещи се една след друга в платното в посока Пловдив. По първоначална информация причината за инцидента е неспазване на достатъчна дистанция. Водачът на втората кола е застигнал намиращия се пред него автомобил, управляван от млада жена, не е преценил добре дистанцията и е последвал сблъсък. В района на катастрофата има знак за ограничение на скоростта от 80 км./ч.

При пътния инцидент нямаше сериозно пострадали хора.

На място имаше изпратени екипи на Пътна полиция, противопожарната служба и Бърза помощ. Наложи се огнеборците да мият пътя от разлято гориво. Автомобилите бяха спрени в аварийната лента до изтеглянето им от Пътна помощ. Тестовете за употреба на алкохол от водачите са били с отрицателни резултати.