От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

35 °C

Липса на дистанция доведе до катастрофа

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    Катастрофа е станала на АМ „Марица“. До произшествието в района на село Добрич се е стигнало около 11:00 часа днес.
    Ударили са се две коли, движещи се една след друга в платното в посока Пловдив. По първоначална информация причината за инцидента е неспазване на достатъчна дистанция. Водачът на втората кола е застигнал намиращия се пред него автомобил, управляван от млада жена, не е преценил добре дистанцията и е последвал сблъсък. В района на катастрофата има знак за ограничение на скоростта от 80 км./ч.
    При пътния инцидент нямаше сериозно пострадали хора.
    На място имаше изпратени екипи на Пътна полиция, противопожарната служба и Бърза помощ. Наложи се огнеборците да мият пътя от разлято гориво. Автомобилите бяха спрени в аварийната лента до изтеглянето им от Пътна помощ. Тестовете за употреба на алкохол от водачите са били с отрицателни резултати.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
    Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Новини 30 08 2022
    Новини 30 08 2022
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Бъ
      бъзз
      8 0
      16:54, 11 авг 2026
      Липсата на акъл е довела до липсата на дистанция, а тя до катастрофа.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Сакар отново пламна
    Сакар отново пламна
    преди 47 минути
    Ново огнище на шарка по дребните преживни животни в хасковско
    Ново огнище на шарка по дребните преживни животни в хасковско
    преди 57 минути
    Тополовград с още една крачка напред: приключват строителните работи по три важни улици
    Тополовград с още една крачка напред: приключват строителните работи по три важни улици
    преди 2 часа
    Червен код за възможни пожари в Хасковска област
    Червен код за възможни пожари в Хасковска област
    преди 3 часа
    Затвориха част от южното платно на бул. „България“ заради ремонт
    Затвориха част от южното платно на бул. „България“ заради ремонт
    преди 5 часа
    Хасковлия се жалва от вида на „Пловдивските гробища“
    Хасковлия се жалва от вида на „Пловдивските гробища“
    преди 6 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – УСТАТА – НА ЕВРОПА ДЪСКАТА И ХЛОПА

    Случаен виц

    Затвориха част от южното платно на бул. „България“ заради ремонт
    Червен код за възможни пожари в Хасковска област

    По-добре да се биете за нещо, отколкото да живеете за нищо. -

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пържени зеленчуци в тесто
    Пържени зеленчуци в тесто

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.