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Моторист пострада при удар с кола

Мотоциклетист пострада леко в пътен инцидент в димитровградското село Върбица, съобщиха от полицията.

Вчера в 12 часа по първокласен път Е-80 се е движила с „Фолксваген“ жителка на пловдивското село Градина на 39 г. При наличие на пътна маркировка е предприела неправилна маневра завой наляво за навлизане в бензиностанция, при което е реализирала ПТП с неспазващия дистанция мотоциклет „Сузуки“, управляван от 29-годишен от Джебел, който е пострадал в произшествието.

Настанен е за лечение в МБАЛ Хасково. Пробите на водачите са отрицателни, образувано е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

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