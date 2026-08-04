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Прогноза за Хасково - 4 август

Днес, 4 август, времето в Хасково ще остане слънчево и много горещо. Очаква се максималната температура да достигне около 38°C, а минималната сутрин ще бъде около 22°C. Ще духа слаб североизточен вятър, който няма да донесе съществено разхлаждане.

През целия ден ще преобладава ясно време, без валежи. Индексът на ултравиолетовото лъчение ще остане много висок, затова се препоръчва ограничаване на престоя на открито в часовете между 11:00 и 17:00 часа, прием на повече течности и използване на слънцезащита.

Източник: Haskovo.NET

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