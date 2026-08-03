Трима хасковски алпинисти успешно изкачиха седемхилядника връх Ленин

Хасковската експедиция до Памир завърши с пълен успех, след като местните алпинисти стъпиха на високия 7134 метра връх Ленин (сега Абу Али Ибн Сина). В триото, организирано от Алпийски клуб „Хасково“, участваха телевизионният оператор от eTV Илия Илиев, Александра Латунова и Петър Ангов.

Хасковският състав бе вписан с официалната позивна „Мандра тийм“. Името възникнало случайно поради приликата в звученето и асоциацията с хасковското село Мандра, но бързо се превърна в техен късметлийски знак по маршрута.

Експедицията продължи общо 20 дни, а самата финална атака на върха бе осъществена на 30 юли. Щурмът продължи 17 часа в двете посоки – от тръгването до завръщането. Тримата хасковлии осъществиха изкачването без нает местен водач или гид. Лидер на групата бе Алекс Латунова, номинирана за спортист на годината и определена от колегите си като най-добрия водач в клуба.

На самия връх хасковските алпинисти бяха сред последните за деня, останали почти сами сред величествената пустош на Памир, преди да се спуснат обратно към Трети лагер. Преходът премина при отлична организация и с постоянно следене на метеорологичната прогноза, което позволи на екипа да избегне лошото време.

По време на пребиваването си в Памир участниците натрупаха и ценен практически опит. Сред научените уроци бяха необходимостта от по-добро разпределение на храната, по-олекотена екипировка, както и че запалките с пиезо кристал не функционират на толкова голяма надморска височина.

Вече със сертификати за успешното изкачване на седемхилядника, тримата членове на експедицията се завръщат в България на 5 август. Успешният финал отваря вратите и към бъдещи амбициозни цели пред клуба, сред които и евентуални бъдещи изкачвания на осемхилядници.