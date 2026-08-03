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Четирима са хванати с наркотици в Хасковско

Четирима младежи са хванати с наркотици в Хасковска област в рамките на четири дни, съобщиха от полицията.

17-годишна е установена с дрога в Димитровград. На 31 юли около 15 часа полицаи са извършили проверка в дом на улица „Патриарх Евтимий“, където била непълнолетната. В една от стаите е открито грам бяло кристално вещество – амфетамин и 10 грама суха зелена листна маса – марихуана, потвърдени с полеви наркотест. Дрогата е иззета с протокол.

През първия ден на август в Любимец и Харманли също са заловени двама с наркотик. В ареста на Любимец е хванат 20-годишен велосипедист с 0,3 грама марихуана при проверка от автопатрула.

В града на Белоногата е задържан 18-годишен симеоновградчанин, управлявал „Фолксваген“ в Харманли. В колата е намерена сгъвка с грама канабис. Тест с дрегер показал и употреба на марихуана от страна на младия шофьор. Отказал кръвна проба.

Рано тази сутрин в Хасково патрул от управлението е извършил проверка на 18-годишен на улица „Акация“. В себе си той държал 4 сгъвки с бяло кристално вещество с общо тегло 0,50 грама пико за пушене. Мярката му на задържане е полицейска.

Източник: Haskovo.NET

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