2 г. и 4 м. затвор за полицайката, задържана с кокаин

Присъда от 2 години и 4 месеца затвор получи 34-годишната полицейска служителка Десислава Павлова, коят бе задържана при опит за контрабанда на 2.002 кг кокаин за 248 822.33 евро. Наказанието е наложено след споразумение между адвоката на подсъдимата и прокуратурата, което е одобрено от Окръжен съд – хасково днес.

Служителка на МВР-Враца беше арестувана на 10 февруари 2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“. Пътувала сама с лек автомобил „Опел Зафира от България към Турция“. Тя е направила опит да пренесе наркотика, за което е се е признала за виновна.

Павлова трябва да изтърпи наказанието при първоначален „общ“ режим. Съдът приспадна времето, през което обвиняемата е била задържана по настоящото дело, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.