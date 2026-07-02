Оставиха в ареста жената, задържана с близо 48 кг марихуана в кола

Окръжният съд в Хасково постанови най‑тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 51‑годишната Мерал Дюлгер, германска гражданка. Тя е обвинена, че на 29 юни е направила опит да пренесе през ГКПП „Капитан Андреево“ близо 48 килограма марихуана с автомобил „Опел Зафира“. Стойността на наркотика е над 388 000 евро. В съдебната зала Дюлгер призна, че няма пари, но не знаела вида и количеството на превозваната пратка.

Съдът прецени, че събраните доказателства позволяват да се направи обосновано предположение за извършено престъпление. Според магистратите е налице и реална опасност обвиняемата да се укрие или да извърши друго престъпление. Отчетено беше, че деянието е с висока обществена опасност и се наказва с лишаване от свобода от 10 до 15 години и глоба между 100 и 200 хиляди лева. Съдът подчерта и факта, че Дюлгер е чужда гражданка без постоянен адрес и трайна уседналост в България.

При тези обстоятелства съдът прие, че единствената адекватна мярка е „задържане под стража“, за да бъдат постигнати целите на закона.

Определението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив на 9 юли от 10 часа.